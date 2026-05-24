Турбин: тренеру найти работу, наверное, ещё тяжелее, чем игроку

Бывший защитник ряда клубов КХЛ и ВХЛ, а ныне тренер ХК «Челны» Павел Турбин рассказал, как получил работу в команде из Набережных Челнов.

— Как вы оказались в «Челнах»? Было тяжело найти тренерскую работу, по сути, без опыта?

— Найти работу тренеру, наверное, ещё тяжелее, чем игроку. Я искал работу в клубах МХЛ, ВХЛ и КХЛ. Главным для меня было попасть во взрослый хоккей, обучиться и набраться опыта. В Омске все вакансии были закрыты, поэтому я начал обзванивать знакомых. Места были почти везде заняты, но потом оказалось, что в «Челнах» ищут тренера по защитникам, и я поехал туда. Хотя у молодых тренеров нет опыта, но есть плюсы, что ты хорошо знаешь игровые качества парней, их слабые и сильные стороны. Знаешь, какие они в коллективе, а это очень важно, — сказал Турбин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.