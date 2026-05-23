Главная Хоккей Новости

Австрия – Германия, результат матча 23 мая 2026 года, счет 2:6, ЧМ по хоккею 2026

Сборная Германии одержала крупную победу над Австрией на ЧМ-2026
Сегодня, 23 мая, в Цюрихе, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Австрии и Германии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали немецкие хоккеисты со счётом 6:2.

ЧМ-2026 . Группа A
23 мая 2026, суббота. 21:20 МСК
Австрия
Окончен
2 : 6
Германия
1:0 Wallner (Харниш, Штапельфельдт) – 22:22     1:1 Райхель (Самански, Тиффельс) – 23:28     1:2 Самански (Тиффельс, Райхель) – 33:07     1:3 Райхель (Зайдер, Самански) – 45:47 (pp)     1:4 Видерер (Зайдер) – 48:25     2:4 Рорер (Швингер, Никль) – 48:59     2:5 Райхель (Тиффельс, Михаэлис) – 51:45 (pp)     2:6 Эль (Михаэлис, Дав-Макфоллз) – 54:44    

На 23-й минуте нападающий сборной Австрии Леон Валлнер забил первый гол. На 24-й минуте форвард команды Германии Лукас Райхель сравнял счёт. На 34-й минуте нападающий Джош Самански вывел немцев вперёд. На 45-й минуте Райхель забросил третью шайбу немецкой сборной, оформив дубль.

На 49-й минуте форвард Мануэль Видерер забил четвёртый гол Германии. Спустя 34 секунды нападающий Винценц Рорер сократил отставание австрийцев. На 52-й минуте Райхель вернул немцам былое преимущество, оформив хет-трик. На 55-й минуте форвард Александер Эль забросил шестую шайбу немецкой команды, установив окончательный счёт — 6:2.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Австрия и Германия выступают в группе А с командами США, Латвии, Финляндии, Великобритании, Швейцарии и Венгрии.

Четыре команды всё ещё непобедимы, США и Швеция в погоне за плей-офф. Расклады на ЧМ-2026
