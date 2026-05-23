Норвегия – Швеция, результат матча 23 мая 2026 года, счет 3:2, ЧМ по хоккею 2026

Швеция уступила сборной Норвегии на чемпионате мира — 2026
Сегодня, 23 мая, во Фрибуре, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Норвегии и Швеции. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали норвежские хоккеисты со счётом 3:2.

ЧМ-2026 . Группа B
23 мая 2026, суббота. 21:20 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 2
Швеция
1:0 Стеен (Бакке Ольсен, Вестерхейм) – 09:32 (pp)     1:1 Штенберг (Берглунд, Бьёрк) – 22:23 (pp)     2:1 Стеен (Сальстен) – 33:15 (sh)     2:2 Рэймонд – 43:10     3:2 Сальстен (Рённильд) – 49:11 (sh)    

На 10-й минуте нападающий сборной Норвегии Ноа Стеен забил первый гол. На 23-й минуте форвард команды Швеции Ивар Штенберг сравнял счёт. На 34-й минуте Стеен вывел норвежцев вперёд, оформив дубль. На 44-й минуте шведский нападающий Лукас Рэймонд восстановил равенство в счёте. На 50-й минуте форвард Эйрик Сальстен вновь вывел норвежскую сборную вперёд и установил окончательный счёт — 3:2.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Норвегия и Швеция выступают в группе B с командами Дании, Канады, Италии, Словении, Словакии и Чехии.

Четыре команды всё ещё непобедимы, США и Швеция в погоне за плей-офф. Расклады на ЧМ-2026
