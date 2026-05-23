Швеция уступила сборной Норвегии на чемпионате мира — 2026

Сегодня, 23 мая, во Фрибуре, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Норвегии и Швеции. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали норвежские хоккеисты со счётом 3:2.

На 10-й минуте нападающий сборной Норвегии Ноа Стеен забил первый гол. На 23-й минуте форвард команды Швеции Ивар Штенберг сравнял счёт. На 34-й минуте Стеен вывел норвежцев вперёд, оформив дубль. На 44-й минуте шведский нападающий Лукас Рэймонд восстановил равенство в счёте. На 50-й минуте форвард Эйрик Сальстен вновь вывел норвежскую сборную вперёд и установил окончательный счёт — 3:2.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Норвегия и Швеция выступают в группе B с командами Дании, Канады, Италии, Словении, Словакии и Чехии.