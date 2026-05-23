ЧМ по хоккею — 2026: результаты на 23 мая, календарь, таблица

Сегодня, 23 мая, состоялись шесть матчей в рамках группового этапа чемпионата мира — 2026, который проходит в швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая.

Результаты матчей чемпионата мира — 2026 на 23 мая 2026 года:

Дания – Словения — 4:0;

Латвия – США — 4:2;

Словакия – Чехия — 2:3;

Швейцария – Венгрия — 9:0;

Австрия – Германия — 2:6;

Норвегия – Швеция — 3:2.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 сборных, которые разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A.

Действующим чемпионом мира является сборная США.

Напомним, сборная России не играет на турнире из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Россияне не выступают на чемпионатах мира с 2022 года.