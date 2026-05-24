Экс-игрок «Торпедо» назвал самое необычное, что было при работе с иностранным тренером

Бывший защитник ХК «Торпедо», а ныне тренер ХК «Челны» Павел Турбин вспомнил, что самое необычное видел на тренировке у иностранного тренера.

— В том же сезоне главным тренером «Торпедо» был Дэвид Немировски. Было ли сложнее адаптироваться, понимать систему игры, да и в целом психологически осваиваться в команде с иностранным тренером?

— Для меня это было в диковинку, я никогда не работал с иностранными тренерами. Хотя его тоже тяжело назвать иностранцем, он же по-русски говорит хорошо. Однако для меня там самым необычным было другое.

При Немировски был очень простой подход с расчётом на то, что все профессионалы. Понятно, что там был какой-то общий тренировочный процесс, работа в зале. Ещё всегда был очень короткий «лёд». И там я впервые увидел, чтобы процентов 40 команды оставались после «льда» и дополнительно что-то ещё делали на площадке — «челноки», упражнения на броски. До этого, где бы я ни играл, всегда везде всё контролировал тренер. А здесь, наоборот, всё проще, под личную ответственность игроков. Это для меня было необычно. А так, во всём остальном привычно и комфортно, — сказал Турбин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.