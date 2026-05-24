Экс-хоккеист ответил на вопрос о разнице зарплат в КХЛ и ВХЛ

Бывший защитник ряда клубов КХЛ и ВХЛ, а ныне тренер ХК «Челны» Павел Турбин ответил, есть ли разница между зарплатами в КХЛ и ВХЛ.

— А есть ли разница между зарплатами в КХЛ и ВХЛ?

— Конечно, да, они отличаются. Это логично. Но в ВХЛ всё равно есть неплохие условия, возможности для роста для молодых ребят. Во многих клубах существуют премиальные системы, и это тоже очень хорошее подспорье для молодых пацанов, у которых небольшие контракты. Но разница именно с уровнем КХЛ, конечно, есть.

Что касается зарплат тренеров, то тут мало что могу сказать. У всех тренеров разные контракты, а у клубов разные условия и возможности.

— Я слышал истории, что некоторые хоккеисты в ВХЛ получали около 20-30 тыс. рублей в месяц.

— Ну, 20-30 тыс. — такого, думаю, нет. Я про такое, если честно, не слышал. Но суммы в ВХЛ, конечно, небольшие. Однако ещё раз скажу, что есть премиальные системы, которые становятся отличным стимулом для молодых ребят, позволяют заработать, показать себя, — сказал Турбин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.