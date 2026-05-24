Тренер предположил, как можно решить проблему детского хоккея в России

Бывший защитник ряда клубов КХЛ и ВХЛ, а ныне тренер ХК «Челны» Павел Турбин ответил, какие действия можно предпринять для решения проблемы детского хоккея в России.

— Вы упомянули про переход из детского хоккея во взрослый. Вам наверняка тоже известны проблемы детского российского хоккея. Как вы думаете, почему они появляются? Может быть, у вас есть представление, какие шажки можно было бы сделать в сторону решения этих проблем?
— Интересный вопрос. За весь российский хоккей, пожалуй, не могу отвечать, но если говорить про Омск, то здесь большая и хорошая академия, но на выходе мало воспитанников получают шанс во взрослом хоккее. «Омские Крылья» — относительно молодая команда, и она может стать хорошей связкой между молодёжным и взрослым уровнем. Думаю, «Крылья» справятся с этой задачей и вскоре мы сможем увидеть местных ребят в составе «Авангарда». Я бы этого хотел.

Если говорить в целом о том, как развивать детский хоккей в России, то, возможно, не должны стоять какие-то крупные задачи в плане результатов в совсем ещё детском возрасте. Когда от тренера требуют любой ценой выиграть кубок, он будет ставить сильнейших на данный момент. А ребята, которые способны выстрелить позже, своего шанса порой могут даже не дождаться.

По сути, я сам был таким же игроком. У меня не было каких-то выдающихся данных, феноменального катания, большого таланта. Я получил свой шанс просто за счёт того, что упорно шёл к цели. Но я этого шанса ждал очень долго (смеётся).

Надо сделать так, чтобы ребята именно учились играть в хоккей, не боялись ошибаться, развивались в хорошей спортивной конкуренции между собой, — сказал Турбин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Павлом Турбиным можно прочитать на «Чемпионате»:
«В ВХЛ Разин проверял людей на прочность». Честное интервью с экс-хоккеистом КХЛ
