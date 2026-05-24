«Вообще не мог представить, как люди играют». Экс-игрок «Амура» — о сложностях в перелётах

Бывший защитник ХК «Амур», а ныне тренер ХК «Челны» Павел Турбин рассказал о сложностях в перелётах, с которыми сталкиваются игроки дальневосточных команд.

— К слову о перемещениях. Вы же значительную часть карьеры отыграли в «Амуре». Насколько было тяжело привыкнуть к жизни, когда приходится проводить частые длительные полёты, можно сказать, жить на чемоданах?
— На самом деле, когда в первые два года в «Автомобилисте» мы приезжали в Хабаровск на гостевые матчи, я вообще не мог представить, как люди играют на Дальнем Востоке после таких тяжёлых перелётов. А потом, когда сам попал в «Амур», понял: ты уже по-другому относишься к перелётам, когда играешь за Хабаровск.

Ты садишься в самолёт, у тебя уже есть своё место, у всех там матрасы. Так что это не так сложно, просто времени занимает больше, чем у других команд. Начинаешь нормально к этому относиться. А вот играть с «Амуром» гостевые матчи тяжелее, чем когда ты живёшь в Хабаровске и просто возвращаешься домой с выезда. Ты всё это легче воспринимаешь, — сказал Турбин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Павлом Турбиным можно прочитать на «Чемпионате»:
«В ВХЛ Разин проверял людей на прочность». Честное интервью с экс-хоккеистом КХЛ
