Бывший хоккеист рассказал, как отличаются КХЛ и ВХЛ в плане быта, перелётов и отелей

Бывший защитник ряда клубов КХЛ и ВХЛ, а ныне тренер ХК «Челны» Павел Турбин рассказал о бытовых различиях между КХЛ и ВХЛ.

— Как отличается жизнь в КХЛ и в ВХЛ? Быт, перелёты, жизнь в отелях…
— Отличия, конечно, есть. ВХЛ вообще как будто немножко особняком стоит.

Во-первых, если в КХЛ и МХЛ играют на аренах уровня КХЛ, то ВХЛ — на отдельных аренах. Да и не во всех городах, где выступают клубы ВХЛ, есть команды КХЛ и, естественно, соответствующие этому уровню арены.

Во-вторых, большое отличие заключается в логистике и передвижениях. Чаще всего команды ВХЛ перемещаются на автобусах. Немногие клубы могут позволить себе чартерные перелёты.

Сейчас ещё переезд на юг очень тяжело даётся, потому что там есть бесполётная зона. Связку городов Тамбов — Воронеж — Ростов ты проезжаешь полностью на автобусе. Но это, в принципе, терпимо.

Кстати, вот чем я был приятно удивлён. Есть города, в которых я редко бывал — например, Воронеж, Барнаул и некоторые другие. Они небольшие, но там всегда собирается очень много зрителей, очень хорошая атмосфера. Приятно, когда людям интересно, когда они ходят болеть за свои команды, поддерживать их.

А в плане гостиниц всё зависит от города и возможностей клубов. Но тут несильная разница, — сказал Турбин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

