Главная Хоккей Новости

Экс-хоккеист рассказал, видел ли талант в Кочеткове и Гребёнкине до их отъезда в НХЛ

Экс-хоккеист рассказал, видел ли талант в Кочеткове и Гребёнкине до их отъезда в НХЛ
Бывший защитник «Амура» и «Торпедо», а ныне тренер ХК «Челны» Павел Турбин ответил, был ли ему виден талант в Петре Кочеткове и Никите Гребёнкине до их отъезда в Северную Америку.

— В «Торпедо» вы пересекались с Петром Кочетковым, а в «Амуре» с Никитой Гребёнкиным. Оба прямо сейчас играют в НХЛ. Уже тогда вам был виден талант, который позволит этим парням сыграть в Северной Америке, или в те времена ещё было непонятно?
— С Кочетковым мы сидели в раздевалке рядом. Было видно, что у человека очень профессиональный подход, что он полностью погружён в процесс. Поэтому было ощущение, что у него всё получится.

Что касается Гребёнкина, то я уж, конечно, не провидец, но, когда он приехал в «Амур», помню, я с кем-то обсуждал его и практически сразу сказал, что он точно уедет в НХЛ, хотя тогда Никита был совсем молодой. Он отличался спортивной наглостью плюс у него хорошие данные, скорость — в общем, в нём собраны все необходимые качества. К тому же Гребёнкин сам по себе человек открытый, общительный. Так что да, скажу честно, было видно, что парни на многое способны, — сказал Турбин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Павлом Турбиным можно прочитать на «Чемпионате»:
«В ВХЛ Разин проверял людей на прочность». Честное интервью с экс-хоккеистом КХЛ
