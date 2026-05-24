Андрей Свечников попытался забить лакросс-гол в матче с «Монреалем»

Андрей Свечников попытался забить лакросс-гол в матче с «Монреалем»
В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит второй матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Монреаль Канадиенс». Счёт в серии 1-0 в пользу «Монреаля».

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Овертайм
2 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Робинсон (Каррье, Янковски) – 02:33     1:1 Андерсон (Дано, Гуле) – 11:11     2:1 Элерс (Славин, Чатфилд) – 37:03     2:2 Андерсон (Дано, Каррье) – 52:51    

На момент написания новости завершился второй период. Счёт 2:1 в пользу хозяев. По ходу матча российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников попытался забить лакросс-гол, однако попытка не увенчалась успехом.

В нынешнем сезоне плей-офф Национальной хоккейной лиги Свечников принял участие в десяти матчах, в которых записал в свой актив один гол и сделал три результативные передачи при коэффициенте полезности «-2».

