«Каролина» переиграла «Монреаль» в овертайме и сравняла счёт в серии. Россияне — без очков

Завершился второй матч 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Каролина Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс». Команды играли на льду «Леново Центра» в Роли (США). Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американский форвард Эрик Робинсон, а также дубль на счету датчанина Николая Элерса. У гостей дублем отличился канадский нападающий Джош Андерсон.

Российские игроки Андрей Свечников, Александр Никишин (оба «Каролина») и Иван Демидов («Монреаль») очков в матче не набрали.

Таким образом, Счёт в серии стал 1-1. Следующая игра состоится в канадском Монреале 26 мая.