Каролина Харрикейнз — Монреаль Канадиенс, результат матча 24 мая 2025, счёт 3:2 ОТ, 2-й матч 1/2 финала плей-офф НХЛ Кубка Стэнли

«Каролина» переиграла «Монреаль» в овертайме и сравняла счёт в серии. Россияне — без очков
Комментарии

Завершился второй матч 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Каролина Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс». Команды играли на льду «Леново Центра» в Роли (США). Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Робинсон (Каррье, Янковски) – 02:33     1:1 Андерсон (Дано, Гуле) – 11:11     2:1 Элерс (Славин, Чатфилд) – 37:03     2:2 Андерсон (Дано, Каррье) – 52:51     3:2 Элерс (Янковски, Чатфилд) – 63:29    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американский форвард Эрик Робинсон, а также дубль на счету датчанина Николая Элерса. У гостей дублем отличился канадский нападающий Джош Андерсон.

Российские игроки Андрей Свечников, Александр Никишин (оба «Каролина») и Иван Демидов («Монреаль») очков в матче не набрали.

Таким образом, Счёт в серии стал 1-1. Следующая игра состоится в канадском Монреале 26 мая.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
