«Каролина» установила клубный рекорд двадцатилетия в Кубке Стэнли

Завершился второй матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Монреаль Канадиенс» на льду «Леново Центра» в Роли. Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 3:2 и отметились редчайшим достижением.

Этот успех стал для «Каролины» уже четвёртым в овертаймах по ходу нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Таким образом, клуб в третий раз в своей истории достиг отметки в четыре победы в дополнительных периодах за один плей-офф.

Ранее подобное «Харрикейнз» удавалось в 2002 году, когда команда выиграла семь матчей в овертайме, а также в чемпионском сезоне-2006, где было зафиксировано четыре такие победы.

