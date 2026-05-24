«Каролина» установила клубный рекорд двадцатилетия в Кубке Стэнли

Завершился второй матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Монреаль Канадиенс» на льду «Леново Центра» в Роли. Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 3:2 и отметились редчайшим достижением.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Робинсон (Каррье, Янковски) – 02:33     1:1 Андерсон (Дано, Гуле) – 11:11     2:1 Элерс (Славин, Чатфилд) – 37:03     2:2 Андерсон (Дано, Каррье) – 52:51     3:2 Элерс (Янковски, Чатфилд) – 63:29    

Этот успех стал для «Каролины» уже четвёртым в овертаймах по ходу нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Таким образом, клуб в третий раз в своей истории достиг отметки в четыре победы в дополнительных периодах за один плей-офф.

Ранее подобное «Харрикейнз» удавалось в 2002 году, когда команда выиграла семь матчей в овертайме, а также в чемпионском сезоне-2006, где было зафиксировано четыре такие победы.

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026

«Каролина» показала предматчевую традицию с участием Свечникова

