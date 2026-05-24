Расписание матча финальной серии плей-офф МХЛ на 24 мая 2026 года

Сегодня, 24 мая, пройдёт один матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матча финальной серии плей-офф МХЛ на 24 мая 2026 года (время московское):

13:00. МХК «Спартак» – «Локо».

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу ярославской команды. Следующий матч, если потребуется, состоится 26 мая.

Финальная серия пройдёт до четырёх побед. Отметим, что для красно-белых это второй финал МХЛ подряд. Именно они являются действующими обладателями Кубка Харламова. МХК «Локо» в последний раз доходил до финала в сезоне-2023/2024, однако уступил трофей «СКА-1946».