«Каролина» выиграла 6-й матч подряд в овертайме в плей-офф, до рекорда франшизы — 1 победа

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ, 1-1) во втором матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли — 2026. Таким образом, «ураганы» одержали шестую победу подряд в овертайме в плей-офф. Как сообщает пресс-служба НХЛ, серия длится с пятого матча серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025 с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4 ОТ).

Отмечается, что рекорд «Каролины» – семь побед кряду с 2021 по 2023 год. Кроме того, «Харрикейнз» выиграли не менее четырёх матчей в овертайме в одном плей-офф в третий раз в своей истории. Ранее в 2002-м (семь) и 2006-м (четыре).

Следующие матчи серии состоятся 26, 28, 30 мая, 1* и 3* июня.

* если потребуется