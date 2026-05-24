«Каролина» выиграла 6-й матч подряд в овертайме в плей-офф, до рекорда франшизы — 1 победа

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ, 1-1) во втором матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли — 2026. Таким образом, «ураганы» одержали шестую победу подряд в овертайме в плей-офф. Как сообщает пресс-служба НХЛ, серия длится с пятого матча серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025 с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4 ОТ).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Робинсон (Каррье, Янковски) – 02:33     1:1 Андерсон (Дано, Гуле) – 11:11     2:1 Элерс (Славин, Чатфилд) – 37:03     2:2 Андерсон (Дано, Каррье) – 52:51     3:2 Элерс (Янковски, Чатфилд) – 63:29    

Отмечается, что рекорд «Каролины» – семь побед кряду с 2021 по 2023 год. Кроме того, «Харрикейнз» выиграли не менее четырёх матчей в овертайме в одном плей-офф в третий раз в своей истории. Ранее в 2002-м (семь) и 2006-м (четыре).

Следующие матчи серии состоятся 26, 28, 30 мая, 1* и 3* июня.

* если потребуется

