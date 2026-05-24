«Готов работать, мне это интересно». Ротенберг — о возможности возглавить «Локомотив»

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг ответил на вопрос, стал бы он рассматривать возможность возглавить «Локомотив», если бы получил такое предложение.

– Если бы вам поступило предложение возглавить «Локомотив», вы бы стали его рассматривать?

– Я готов работать. И мне интересно работать. Я и работаю ежедневно. Тренер должен держать руку на пульсе. Он как игрок, постоянно должен быть в тонусе. Если честно, за этот год я провёл не меньше тренировок, чем в прошлом сезоне, когда работал в КХЛ [в СКА].

И со сборной России мы завоевали кубок в международном турнире, который проходил в Новосибирске. И у нас в составе были ребята из «Локомотива», и мы победили в тяжелейшей борьбе со сборной Беларуси против сильнейшего тренерского штаба во главе с Дмитрием Квартальновым.

А с точки зрения работы в «Локомотиве»… Как и сейчас, я работаю каждый день. Конечно, я готов работать. Конечно, мне это интересно. Есть желание работать и дальше, – приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».