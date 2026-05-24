Сегодня, 24 мая, состоятся четыре матча в рамках группового этапа чемпионата мира — 2026, который проходит в швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая.

Расписание матчей ЧМ по хоккею 2026 на 24 мая 2026 (время московское):

17:20. Дания – Италия;

17:20. Великобритания – Латвия;

21:20. Словакия – Канада;

21:20. Финляндия – Австрия.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A.

Действующим чемпионом мира является сборная США.

Напомним, сборная России не сыграет на турнире из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Россияне не выступают на чемпионатах мира с 2022 года.