Словакия — Канада: во сколько начало матча ЧМ по хоккею 2026, где смотреть трансляцию

Сегодня, 24 мая, состоится матч группы В в рамках чемпионата мира — 2026, в котором встретятся сборные Словакии и Канады. Игра начнётся в 21:20 мск. Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале «Матч Игра». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент Канада возглавляет группу В, набрав 14 очков после пяти игр. Словакия располагается на третьей строчке с 11 очками в пяти матчах.

Всего на чемпионате мира 2026 года сыграют 16 команд, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная США.

Сборная России не сыграет на турнире из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Россияне не выступают на чемпионатах мира с 2022 года.