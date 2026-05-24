«Каролина» выиграла домашний матч в финале конференции впервые с 2006 года

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ, 1-1) во втором матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли. Как сообщает пресс-служба НХЛ, победа в домашнем матче финала Восточной конференции стала для «ураганов» первой с седьмого матча серии с «Баффало Сэйбрз» (4:2, 4-3) в 2006 году.

В сериях 2009 года (0-4 от «Питтсбург Пингвинз»), 2019-го (0-4 от «Бостон Брюинз»), 2023-го (0-4 от «Флориды Пантерз») и 2025-го (1-4 от «Флориды») команда ни разу не выиграла дома. Таким образом, пауза между двумя домашними победами в полуфинальном раунде составила 19 лет 356 дней. Это восьмой результат в истории лиги.

Рекорд принадлежит «Флориде» (26 лет 357 дней, 1996 – 2023). В 2023 году победа была одержана над «Каролиной». Затем идут «Торонто Мэйпл Лифс» (26 лет 29 дней, 1967 – 1993), «Детройт Ред Уингз» (22 года 18 дней, 1966 – 1988), «Питтсбург» (21 год 9 дней, 1970 – 1991), «Бостон» (20 лет 14 дней, 1991 – 2011), «Колорадо Эвеланш» (20 лет 6 дней, 2002 – 2022) и «Вашингтон Кэпиталз» (19 лет 361 день, 1998 – 2018).

Отметим, что перерыв «Нью-Йорк Айлендерс» (27 лет 112 дней, 1993 – 2020) не вошёл в список, так как номинально домашний для них третий матч финала Востока с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2020 году проходил на нейтральной территории. Та игра прошла в Эдмонтоне из-за пандемии коронавируса.