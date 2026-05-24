Карандин: разделил бы приз лучшего тренера между Хартли и Виктором Козловым

Член Залов славы отечественного хоккея и ИИХФ, легендарный арбитр Юрий Карандин ответил, кто заслужил приз лучшему тренеру КХЛ по итогам сезона-2025/2026. В список претендентов вошли Анвар Гатиятулин («Ак Барс»), Виктор Козлов («Салават Юлаев») и Андрей Разин («Металлург»).

– У каждого есть свои плюсы и минусы. Главный тренер Казани Анвар Гатиятулин вполне справедливо вошёл и в финал, и в тройку лучших тренеров сезона. Но трофеи выигрывают только по-спортивному наглые тренеры, которые не придерживают команду, а, наоборот, вселяют ей дополнительную игровую наглость и уверенность. Такими были Тарасов, Тихонов, другие наши легенды.

– А Боб Хартли?
– При всей симпатии к родной Сибири и нашему региону скажу, что полуфинал с Омском Хартли увёл у «Авангарда» по делу. Был наглее и точнее, чем его омский оппонент и соотечественник. Да и в финале Хартли полностью контролировал свою команду – и таких непростых лидеров, как Радулов. В сложнейший момент финала вовремя взял тренерский перерыв – то, что не сделал его коллега Ги Буше в полуфинале.

– Хартли – лучший тренер сезона?
– Разделил бы это звание между ним и Виктором Козловым из «Салавата Юлаева». Да, Хартли честно сказал, что пришёл в команду, выстроенную штабом Игоря Никитина. Но умение не испортить – это тоже тренерское искусство.

Единственный минус канадца – за весь сезон он так и не наладил большинство, а это именно тренерская работа. В прошлом сезоне у нашего сибиряка Антона Курьянова она в «Локомотиве» получилась, почему не сработало с таким составом у Хартли – загадка.

– Почему Козлов?
– У Хартли или Гатиятулина был отличный подбор игроков, тут любому тренеру и карты в руки. А вот Козлов и Уфа с самого начала сезона выживали. Новый состав, сформированный по остаточному принципу, много слабых мест, плюс долги по зарплатам.

По сравнению с Хартли и Гатиятулиным это совсем другой вид тренерства – выживать и выжимать из скромного состава максимум. Козлов с такой работой справился, став лучшим кризисным тренером, – приводит слова Карандина Russia-Hockey.

