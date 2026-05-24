МХК «Спартак» — «Локо»: онлайн-трансляция матча финала Кубка Харламова начнётся в 13:00

Сегодня, 24 мая, в Москве на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники» состоится шестой матч финальной серии Кубка Харламова — 2026, в котором местный МХК «Спартак» примет ярославский «Локо». На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу железнодорожников. Игра начнётся в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Финальная серия пройдёт до четырёх побед. Следующий матч серии, если потребуется, состоится 26 мая. Отметим, что для красно-белых это второй финал МХЛ подряд. Именно они являются действующими обладателями Кубка Харламова. МХК «Локо» в последний раз доходил до финала в сезоне-2023/2024, однако уступил трофей «СКА-1946».