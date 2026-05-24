Вратарь «Монреаля» Добеш отразил атаку «Каролины» с клюшкой соперника, застрявшей в коньке

Вратарь «Монреаль Канадиенс» Якуб Добеш отразил атаку «Каролины Харрикейнз» с клюшкой соперника, которая застряла у голкипера в коньке, во втором матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли — 2026. Встреча завершилась победой «Каролины» в овертайме со счётом 3:2, таким образом, счёт в серии стал 1-1.

В минувшем регулярном чемпионате 24-летний вратарь провёл 43 матча, в которых одержал 29 побед при надёжности 2,78 и 90,1% отражённых бросков. В текущем плей-офф на его счету 16 игр и девять побед при надёжности 2,51 и 90,9% отражённых бросков.

Следующие матчи серии состоятся 26, 28, 30 мая, 1* и 3* июня.

* если потребуется