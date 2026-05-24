Вратарь «Монреаля» Добеш отразил атаку «Каролины» с клюшкой соперника, застрявшей в коньке
Вратарь «Монреаль Канадиенс» Якуб Добеш отразил атаку «Каролины Харрикейнз» с клюшкой соперника, которая застряла у голкипера в коньке, во втором матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли — 2026. Встреча завершилась победой «Каролины» в овертайме со счётом 3:2, таким образом, счёт в серии стал 1-1.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Робинсон (Каррье, Янковски) – 02:33 1:1 Андерсон (Дано, Гуле) – 11:11 2:1 Элерс (Славин, Чатфилд) – 37:03 2:2 Андерсон (Дано, Каррье) – 52:51 3:2 Элерс (Янковски, Чатфилд) – 63:29
В минувшем регулярном чемпионате 24-летний вратарь провёл 43 матча, в которых одержал 29 побед при надёжности 2,78 и 90,1% отражённых бросков. В текущем плей-офф на его счету 16 игр и девять побед при надёжности 2,51 и 90,9% отражённых бросков.
Следующие матчи серии состоятся 26, 28, 30 мая, 1* и 3* июня.
* если потребуется
