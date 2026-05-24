Главный тренер «Монреаля» — о 2:3 с «Каролиной»: сыграли не очень хорошо, но и не ужасно

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи высказался о поражении от «Каролины Харрикейнз» (2:3 ОТ, 1-1) во втором матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли — 2026.

«Я думаю, что мы сегодня сыграли не очень хорошо, но и не ужасно. В целом в матче была настоящая борьба. Мы боролись. Игра была напряжённой. Грань между победой и поражением была тонкой», – приводит слова Сан-Луи официальный сайт НХЛ.

Во втором раунде Кубка Стэнли «Монреаль» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в семиматчевой серии со счётом 4-3. «Каролина» оказалась сильнее «Филадельфии Флайерз» (4-0).

Следующие матчи серии состоятся 26, 28, 30 мая, 1* и 3* июня.

* если потребуется