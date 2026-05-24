Главный тренер «Монреаля» — о 2:3 с «Каролиной»: сыграли не очень хорошо, но и не ужасно
Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи высказался о поражении от «Каролины Харрикейнз» (2:3 ОТ, 1-1) во втором матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли — 2026.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Робинсон (Каррье, Янковски) – 02:33 1:1 Андерсон (Дано, Гуле) – 11:11 2:1 Элерс (Славин, Чатфилд) – 37:03 2:2 Андерсон (Дано, Каррье) – 52:51 3:2 Элерс (Янковски, Чатфилд) – 63:29
«Я думаю, что мы сегодня сыграли не очень хорошо, но и не ужасно. В целом в матче была настоящая борьба. Мы боролись. Игра была напряжённой. Грань между победой и поражением была тонкой», – приводит слова Сан-Луи официальный сайт НХЛ.
Во втором раунде Кубка Стэнли «Монреаль» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в семиматчевой серии со счётом 4-3. «Каролина» оказалась сильнее «Филадельфии Флайерз» (4-0).
Следующие матчи серии состоятся 26, 28, 30 мая, 1* и 3* июня.
* если потребуется
