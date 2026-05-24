Форвард сборной США Оливье: из 10 раз мы бы обыграли Латвию девять

Нападающий сборной США Мэтью Оливье прокомментировал поражение от национальной команды Латвии (2:4) в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года. Форвард в этой встрече отметился заброшенной шайбой.

«Мы доминировали в этом матче, сделали много бросков, но не смогли забить гол. Возможно, надо было играть ещё агрессивнее и заставлять латвийцев чаще нарушать правила. Разочарование очень велико. Из 10 раз мы бы обыграли Латвию девять, это же так просто», — приводит слова Оливье TV3.

Отметим, что Оливье играет вместе с латвийским вратарём Элвисом Мерзликиным в одной команде НХЛ — «Коламбус Блю Джекетс».