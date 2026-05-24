Форвард сборной США Оливье: из 10 раз мы бы обыграли Латвию девять

Нападающий сборной США Мэтью Оливье прокомментировал поражение от национальной команды Латвии (2:4) в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года. Форвард в этой встрече отметился заброшенной шайбой.

ЧМ-2026 . Группа A
23 мая 2026, суббота. 13:20 МСК
Латвия
Окончен
4 : 2
США
1:0 Эгле (Дзиеркалс, Зиле) – 08:47     1:1 Ткачук (Мур, Нельсон) – 34:48 (pp)     2:1 Смирнов (Вилманис, Балцерс) – 46:06     3:1 Вилманис (Батня) – 58:58     3:2 Оливье (Ткачук, Фолк) – 59:09     4:2 Вилманис – 59:18    

«Мы доминировали в этом матче, сделали много бросков, но не смогли забить гол. Возможно, надо было играть ещё агрессивнее и заставлять латвийцев чаще нарушать правила. Разочарование очень велико. Из 10 раз мы бы обыграли Латвию девять, это же так просто», — приводит слова Оливье TV3.

Отметим, что Оливье играет вместе с латвийским вратарём Элвисом Мерзликиным в одной команде НХЛ — «Коламбус Блю Джекетс».

