Форвард сборной США Оливье: из 10 раз мы бы обыграли Латвию девять
Поделиться
Нападающий сборной США Мэтью Оливье прокомментировал поражение от национальной команды Латвии (2:4) в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года. Форвард в этой встрече отметился заброшенной шайбой.
ЧМ-2026 . Группа A
23 мая 2026, суббота. 13:20 МСК
Латвия
Окончен
4 : 2
США
1:0 Эгле (Дзиеркалс, Зиле) – 08:47 1:1 Ткачук (Мур, Нельсон) – 34:48 (pp) 2:1 Смирнов (Вилманис, Балцерс) – 46:06 3:1 Вилманис (Батня) – 58:58 3:2 Оливье (Ткачук, Фолк) – 59:09 4:2 Вилманис – 59:18
«Мы доминировали в этом матче, сделали много бросков, но не смогли забить гол. Возможно, надо было играть ещё агрессивнее и заставлять латвийцев чаще нарушать правила. Разочарование очень велико. Из 10 раз мы бы обыграли Латвию девять, это же так просто», — приводит слова Оливье TV3.
Отметим, что Оливье играет вместе с латвийским вратарём Элвисом Мерзликиным в одной команде НХЛ — «Коламбус Блю Джекетс».
Комментарии
- 24 мая 2026
-
12:23
-
12:15
-
11:56
-
11:50
-
11:34
-
11:25
-
11:08
-
11:00
-
10:42
-
10:35
-
10:12
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:32
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:55
-
08:44
-
08:30
-
08:16
-
06:44
-
05:53
-
05:00
-
04:05
- 23 мая 2026
-
23:50
-
23:46
-
23:44
-
23:22
-
23:08
-
22:52
-
22:21
-
21:56