Главный тренер «Каролины» Бриндамор: сегодня мы сыграли лучше, чем в первом матче
Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о победе над «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ, 1-1) во втором матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли — 2026.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Робинсон (Каррье, Янковски) – 02:33     1:1 Андерсон (Дано, Гуле) – 11:11     2:1 Элерс (Славин, Чатфилд) – 37:03     2:2 Андерсон (Дано, Каррье) – 52:51     3:2 Элерс (Янковски, Чатфилд) – 63:29    

«Многие аспекты нашей игры нужно было улучшить. Сегодня мы сыграли лучше, чем в первом матче. На протяжении большей части игры мы показывали хорошее взаимодействие. Все понимали, что от них требуется, и это было видно. Нужно найти способ продолжать в том же духе», – приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Во втором раунде Кубка Стэнли «Монреаль» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в семиматчевой серии со счётом 4-3. «Каролина» оказалась сильнее «Филадельфии Флайерз» (4-0).

Следующие матчи серии состоятся 26, 28, 30 мая, 1* и 3* июня.

* если потребуется

