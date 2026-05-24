Главный тренер «Каролины» Бриндамор: сегодня мы сыграли лучше, чем в первом матче

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о победе над «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ, 1-1) во втором матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли — 2026.

«Многие аспекты нашей игры нужно было улучшить. Сегодня мы сыграли лучше, чем в первом матче. На протяжении большей части игры мы показывали хорошее взаимодействие. Все понимали, что от них требуется, и это было видно. Нужно найти способ продолжать в том же духе», – приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Во втором раунде Кубка Стэнли «Монреаль» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в семиматчевой серии со счётом 4-3. «Каролина» оказалась сильнее «Филадельфии Флайерз» (4-0).

Следующие матчи серии состоятся 26, 28, 30 мая, 1* и 3* июня.

* если потребуется