Георгий Иванов рассказал, что Хартли изменил в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов ответил на вопрос, что изменилось в игре команды при Бобе Хартли. Ранее ярославский клуб выиграл Кубок Гагарина во второй раз подряд. В прошлом году железнодорожники завоевали трофей под руководством Игоря Никитина.

– Что Боб Хартли привнёс нового по сравнению с Игорем Никитиным?

– Думаю, что в этом сезоне появилась более открытая игра в нашем исполнении. Понимали, что должны использовать свои самые сильные стороны, которые натренировали.

– Команде после внезапного ухода Никитина в ЦСКА было принципиально доказать, что она теперь может и без него побеждать?

– Конечно, это был вызов для нас. Я думаю, всё случилось так, как должно было случиться.

То, сколько нам он дал, сколько вместе со своим тренерским штабом в нас вложил, – это бесценный опыт, которым мы должны дорожить и использовать его, становясь только сильнее и лучше, – приводят слова Иванова «Известия».