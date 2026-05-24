Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Георгий Иванов рассказал, что Хартли изменил в «Локомотиве»

Георгий Иванов рассказал, что Хартли изменил в «Локомотиве»
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов ответил на вопрос, что изменилось в игре команды при Бобе Хартли. Ранее ярославский клуб выиграл Кубок Гагарина во второй раз подряд. В прошлом году железнодорожники завоевали трофей под руководством Игоря Никитина.

– Что Боб Хартли привнёс нового по сравнению с Игорем Никитиным?
– Думаю, что в этом сезоне появилась более открытая игра в нашем исполнении. Понимали, что должны использовать свои самые сильные стороны, которые натренировали.

– Команде после внезапного ухода Никитина в ЦСКА было принципиально доказать, что она теперь может и без него побеждать?
– Конечно, это был вызов для нас. Я думаю, всё случилось так, как должно было случиться.

То, сколько нам он дал, сколько вместе со своим тренерским штабом в нас вложил, – это бесценный опыт, которым мы должны дорожить и использовать его, становясь только сильнее и лучше, – приводят слова Иванова «Известия».

Материалы по теме
Как изменится «Локомотив» после второго подряд чемпионства?
Как изменится «Локомотив» после второго подряд чемпионства?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android