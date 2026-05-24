Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Нефтехимика» Гришин: система ВХЛ наиболее оптимальная, чем КХЛ

Главный тренер «Нефтехимика» Гришин: система ВХЛ наиболее оптимальная, чем КХЛ
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин сравнил системы Континентальной хоккейной лиги и Всероссийской хоккейной лиги.

«Работая несколько лет в ВХЛ, я считаю, что система этого турнира наиболее оптимальная. Каждая команда играет друг с другом по два раза. Или какое-то определённое количество равных матчей.

Разница КХЛ и ВХЛ [в том], что там [в ВХЛ] команд достаточно, чтобы провести турнир в два круга. Всё-таки 32 клуба участвует. В КХЛ, к сожалению, такого нет.

Я не буду ничего советовать, но, наверное, не дай бог, мы ещё раз сократимся на какую-то команду, то конференции будет не очень удобно и актуально играть. Что-то надо будет менять», – приводит слова Гришина Legalbet.

Материалы по теме
«От атакующего стиля уходить не буду». Итоги сезона «Нефтехимика» с юбиляром Гришиным
Эксклюзив
«От атакующего стиля уходить не буду». Итоги сезона «Нефтехимика» с юбиляром Гришиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android