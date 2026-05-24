Главный тренер «Нефтехимика» Гришин: система ВХЛ наиболее оптимальная, чем КХЛ

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин сравнил системы Континентальной хоккейной лиги и Всероссийской хоккейной лиги.

«Работая несколько лет в ВХЛ, я считаю, что система этого турнира наиболее оптимальная. Каждая команда играет друг с другом по два раза. Или какое-то определённое количество равных матчей.

Разница КХЛ и ВХЛ [в том], что там [в ВХЛ] команд достаточно, чтобы провести турнир в два круга. Всё-таки 32 клуба участвует. В КХЛ, к сожалению, такого нет.

Я не буду ничего советовать, но, наверное, не дай бог, мы ещё раз сократимся на какую-то команду, то конференции будет не очень удобно и актуально играть. Что-то надо будет менять», – приводит слова Гришина Legalbet.