Радулов и Сурин повторили прошлогоднее фото с Кубком Гагарина

Нападающие ярославского «Локомотива» Александр Радулов и Егор Сурин повторили прошлогоднее фото с Кубком Гагарина. В четверг, 21 мая, железнодорожники одержали победу над казанским «Ак Барсом» (3:2, 4-2) в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Таким образом, «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд.

Сурин в своём телеграм-канале опубликовал фотографию, на которой держит кубок вместе с Радуловым. Почти такое же фото хоккеисты сделали в прошлом году. «История повторяется!» — написал Сурин.

Фото: Из личного архива Егора Сурина

Напомним, в прошлом сезоне ярославцы одержали победу над челябинским «Трактором» в финальной серии со счётом 4-1.