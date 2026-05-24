Главный тренер «Каролины» Бриндамор оценил игру форварда Элерса в матче с «Монреалем»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор оценил игру нападающего Николая Элерса во втором матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ, 1-1). Форвард забил два гола, в том числе победный в овертайме.

«Я это видел. Это именно то, о чём мы много раз говорили в этом сезоне: у него особый талант, и сегодня он проявился в полной мере.

У вас есть парень, который не требует изменения вашей игры, но теперь, когда мы добавляем этого игрока, мы внезапно становимся более взрывными.

Он может выиграть для вас матч, и, я думаю, это важный элемент, особенно в такой игре. Игра напряжённая, нам нужен этот гол, и он способен сделать это практически сам. Очевидно, это очень важно», – приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.