Карандин — о «Металлурге»: не понял их сезон — выигранная регулярка и заваленный плей-офф

Член Залов славы отечественного хоккея и ИИХФ, легендарный арбитр Юрий Карандин поделился мыслями о результатах «Металлурга» в сезоне-2025/2026. В регулярном чемпионате команда заняла первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В полуфинале Кубка Гагарина команда проиграла «Ак Барсу» (1-4).

«За Магнитогорском буду внимательно следить. Не понял сезон этой команды – выигранный регулярный чемпионат и заваленный плей-офф, когда тренер вывел своё «я» на первое место, упустив команду. Хотя школа у Магнитогорска работала хорошо – команды ВХЛ и МХЛ были на виду, выдавали талантов», – приводит слова Карандина Russia-Hockey.