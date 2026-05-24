Главная Хоккей Новости

Илья Воробьёв: команды Хартли и Никитина — самые сложные соперники в плане тактики

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьёв высказался об обороне «Локомотива». В четверг, 21 мая, клуб под руководством Боба Хартли победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ и стал обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне ярославский клуб также завоевал трофей под руководством Игоря Никитина.

«Против «Локомотива» очень тяжело играть. Команды Боба Хартли и Игоря Никитина – самые сложные соперники в плане тактики, особенно когда нужно отыгрываться. У Ярославля получился микс. Сломать их цепкую оборону было очень сложно.

Там несколько рубежей в обороне: сначала нападающие встречают, потом защитники, затем попробуй забить Исаеву. И все ребята крепкие, высокие, не пускают на пятак. У них сыгранность, подстраховка, и все работают на команду.

Чтобы добраться до их ворот, нужно много сил. Нужны герои а-ля Саня Радулов и Максим Шалунов, которые в Омске придумали два гола за 33 секунды. В одном матче у «Ак Барса» это получилось. Миллеру удавалось здорово врываться в зону, но «Локомотив» в решающие моменты финала не дал ему сыграть так же ярко», – приводит слова Воробьёва Sports.ru.

Как изменится «Локомотив» после второго подряд чемпионства?
