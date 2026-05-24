Словакия — Канада: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею начнётся в 21:20

Сегодня, 24 мая, во Фрибуре, Швейцария, на стадионе «БСФ-Арена» состоится матч группы В чемпионата мира — 2026, в котором встретятся сборные Словакии и Канады. Игра начнётся в 21:20 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Канада возглавляет группу В, набрав 14 очков после пяти игр. Словакия располагается на третьей строчке с 11 очками в пяти матчах.

Всего на чемпионате мира 2026 года сыграют 16 команд, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная США.