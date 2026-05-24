Пайгин: «Авангард» смотрелся неплохо, от выхода в финал его отделили всего 33 секунды

Бывший защитник «Авангарда» Зият Пайгин высказался о выступлении омского клуба в сезоне-2025/2026. В регулярном чемпионате «Авангард» с 99 очками занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В полуфинале Кубка Гагарина клуб в семи матчах проиграл «Локомотиву» в серии со счётом 3-4.

«Авангард» смотрелся очень неплохо в прошлом сезоне. От выхода в финал его отделили всего 33 секунды. «Локомотив» перевернул серию с омичами. От Ги Буше и «Авангарда» будут ждать улучшения результатов в следующем сезоне – как минимум выхода в полуфинал Кубка Гагарина», – приводит слова Пайгина Metaratings.

