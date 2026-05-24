Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

МХК Спартак — Локо, результат матча 24 мая 2026 года, счет 0:5, плей-офф КХЛ 2025-2026 (финал, Кубок Харламова)

«Локо» разгромил МХК «Спартак» в шестом матче и стал обладателем Кубка Харламова
Комментарии

Сегодня, 24 мая, в Москве на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники» состоялся шестой матч финальной серии Кубка Харламова — 2026, в котором местный МХК «Спартак» принимал ярославский «Локо». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу «Локо». Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу ярославской команды, которая стала обладателем Кубка Харламова.

Olimpbet МХЛ – плей-офф . Финал. 6-й матч
24 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
0 : 5
Локо
Ярославль
0:1 Емельянов – 02:32 (5x4)     0:2 Мешков (Лутцев, Чалый) – 25:33 (5x5)     0:3 Масленицин (Шлюков, Кузнецов) – 47:21 (5x5)     0:4 Емельянов (Пустовой, Котков) – 49:47 (5x5)     0:5 Емельянов – 54:56 (en)    

На третьей минуте матча голом в большинстве счёт открыл нападающий «Локо» Кирилл Емельянов. На 26-й минуте преимущество гостей удвоил Степан Мешков. В третьем периоде ярославская команда забросила ещё три шайбы — голами отметились Максим Масленицин и дважды Кирилл Емельянов, оформивший хет-трик.

МХК «Локо» в четвёртый раз в клубной истории стал обладателем Кубка Харламова (сезоны- 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019 и 2025/2026).

Турнирная сетка плей-офф МХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Сопернику надо думать, что говорить». Форвард МХК «Спартак» — о стычке с игроками «Локо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android