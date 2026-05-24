«Локо» разгромил МХК «Спартак» в шестом матче и стал обладателем Кубка Харламова

Сегодня, 24 мая, в Москве на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники» состоялся шестой матч финальной серии Кубка Харламова — 2026, в котором местный МХК «Спартак» принимал ярославский «Локо». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу «Локо». Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу ярославской команды, которая стала обладателем Кубка Харламова.

На третьей минуте матча голом в большинстве счёт открыл нападающий «Локо» Кирилл Емельянов. На 26-й минуте преимущество гостей удвоил Степан Мешков. В третьем периоде ярославская команда забросила ещё три шайбы — голами отметились Максим Масленицин и дважды Кирилл Емельянов, оформивший хет-трик.

МХК «Локо» в четвёртый раз в клубной истории стал обладателем Кубка Харламова (сезоны- 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019 и 2025/2026).