Впервые в истории КХЛ и МХЛ чемпионские титулы завоевали команды из одной клубной системы
Команды системы ярославского «Локомотива» стали первыми в истории, одновременно ставшими чемпионами в КХЛ и МХЛ в рамках одного сезона.

Olimpbet МХЛ – плей-офф . Финал. 6-й матч
24 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
0 : 5
Локо
Ярославль
0:1 Емельянов – 02:32 (5x4)     0:2 Мешков (Лутцев, Чалый) – 25:33 (5x5)     0:3 Масленицин (Шлюков, Кузнецов) – 47:21 (5x5)     0:4 Емельянов (Пустовой, Котков) – 49:47 (5x5)     0:5 Емельянов – 54:56 (en)    

«Локо» одолел МХК «Спартак» в шестом матче финала OLIMPBET Чемпионата МХЛ (5:0), выиграл серию 4-2 и завоевал Кубок Харламова. В четверг основная команда «Локомотива» в шестой игре финала Фонбет Чемпионата КХЛ победила «Ак Барс» (3:2) и с тем же счётом 4-2 закрыла серию, во второй раз подряд взяв Кубок Гагарина.

Таким образом, впервые с момента создания КХЛ (в 2008‑м) и МХЛ (2009‑м) чемпионские титулы достались командам одной клубной системы. МХК «Локо» в четвёртый раз в клубной истории стал обладателем Кубка Харламова (сезоны- 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019 и 2025/2026). «Локомотив» дважды завоёвывал Кубок Гагарина.

