Впервые в истории КХЛ и МХЛ чемпионские титулы завоевали команды из одной клубной системы

Команды системы ярославского «Локомотива» стали первыми в истории, одновременно ставшими чемпионами в КХЛ и МХЛ в рамках одного сезона.
«Локо» одолел МХК «Спартак» в шестом матче финала OLIMPBET Чемпионата МХЛ (5:0), выиграл серию 4-2 и завоевал Кубок Харламова. В четверг основная команда «Локомотива» в шестой игре финала Фонбет Чемпионата КХЛ победила «Ак Барс» (3:2) и с тем же счётом 4-2 закрыла серию, во второй раз подряд взяв Кубок Гагарина.
Таким образом, впервые с момента создания КХЛ (в 2008‑м) и МХЛ (2009‑м) чемпионские титулы достались командам одной клубной системы. МХК «Локо» в четвёртый раз в клубной истории стал обладателем Кубка Харламова (сезоны- 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019 и 2025/2026). «Локомотив» дважды завоёвывал Кубок Гагарина.
- 24 мая 2026
