«Локо» обновил свой рекорд МХЛ по количеству побед в Кубке Харламова

Сегодня, 24 мая, в Москве на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники» состоялся шестой матч финальной серии Кубка Харламова — 2026, в котором местный МХК «Спартак» принимал ярославский «Локо». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу «Локо». Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу ярославской команды, которая стала обладателем Кубка Харламова.

МХК «Локо» в четвёртый раз в клубной истории стал обладателем Кубка Харламова (сезоны- 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019 и 2025/2026). Этот результат является рекордным в МХЛ.

Также ярославцы – рекордсмены по количеству выходов в финал – шесть. По два Кубка Харламова у «Омских Ястребов», МХК «Спартак», «Красной Армии», «СКА-1946» и «Чайки». По одному разу чемпионами становились МХК «Динамо» Мск и «Стальные Лисы».