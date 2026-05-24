Форвард «Локо» Матвей Котков признан самым ценным игроком Кубка Харламова

Форвард «Локо» Матвей Котков признан лучшим нападающим Кубка Харламова, сообщает пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги.

17-летний нападающий провёл 18 матчей в плей-офф сезона-2025/2026, в которых набрал 15 очков — забросил девять шайб и сделал шесть результативных передач.

Всего в Молодёжной хоккейной лиге Котков провёл два полноценных сезона и сыграл 91 матч, в которых набрал 73 очка — забросил 34 шайбы и сделал 39 результативных передач.

МХК «Локо» в четвёртый раз в клубной истории стал обладателем Кубка Харламова (сезоны- 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019 и 2025/2026). Этот результат является рекордным в МХЛ.