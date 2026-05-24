Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Локо» Матвей Котков признан самым ценным игроком Кубка Харламова

Форвард «Локо» Матвей Котков признан самым ценным игроком Кубка Харламова
Комментарии

Форвард «Локо» Матвей Котков признан лучшим нападающим Кубка Харламова, сообщает пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги.

17-летний нападающий провёл 18 матчей в плей-офф сезона-2025/2026, в которых набрал 15 очков — забросил девять шайб и сделал шесть результативных передач.

Всего в Молодёжной хоккейной лиге Котков провёл два полноценных сезона и сыграл 91 матч, в которых набрал 73 очка — забросил 34 шайбы и сделал 39 результативных передач.

МХК «Локо» в четвёртый раз в клубной истории стал обладателем Кубка Харламова (сезоны- 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019 и 2025/2026). Этот результат является рекордным в МХЛ.

Материалы по теме
«Локо» разгромил МХК «Спартак» в шестом матче и стал обладателем Кубка Харламова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android