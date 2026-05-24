«Барыс» подписал новый контракт с нападающим Тайсом Томпсоном

«Барыс» сообщил о продлении сотрудничества с нападающим Тайсом Томпсоном. Новое одностороннее соглашение рассчитано на один сезон – до 31 мая 2027 года.

«Тайс — настоящий профессионал и отличный командный игрок, который позитивно влияет на атмосферу в раздевалке. Он ещё молод, всегда заряжен на борьбу, активную игру, видим в нём потенциал для дальнейшего роста. Рады, что он остаётся с нами и продолжит приносить пользу команде в предстоящем сезоне», — прокомментировал новый контракт Томпсона генеральный менеджер «Барыса» Леонид Метальников.

В минувшем сезоне Томпсон вошёл в топ-5 бомбардиров команды и стал третьим снайпером «Барыса». В его активе 25 (15+10) очков в 57 играх при среднем времени на льду в 19 минут и 15 секунд.