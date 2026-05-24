Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Барыс» подписал новый контракт с нападающим Тайсом Томпсоном

«Барыс» подписал новый контракт с нападающим Тайсом Томпсоном
Комментарии

«Барыс» сообщил о продлении сотрудничества с нападающим Тайсом Томпсоном. Новое одностороннее соглашение рассчитано на один сезон – до 31 мая 2027 года.

«Тайс — настоящий профессионал и отличный командный игрок, который позитивно влияет на атмосферу в раздевалке. Он ещё молод, всегда заряжен на борьбу, активную игру, видим в нём потенциал для дальнейшего роста. Рады, что он остаётся с нами и продолжит приносить пользу команде в предстоящем сезоне», — прокомментировал новый контракт Томпсона генеральный менеджер «Барыса» Леонид Метальников.

В минувшем сезоне Томпсон вошёл в топ-5 бомбардиров команды и стал третьим снайпером «Барыса». В его активе 25 (15+10) очков в 57 играх при среднем времени на льду в 19 минут и 15 секунд.

Материалы по теме
Официально
«Барыс» объявил о продлении контракта с защитником Джейком Масси
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android