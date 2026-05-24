«Что мы увидели в плей-офф, не было ещё никогда». Вице-президент КХЛ оценил победу «Локо»

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов оценил победу «Локо» в финальной серии Кубка Харламова с МХК «Спартак» (4-2).

Olimpbet МХЛ – плей-офф . Финал. 6-й матч
24 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
0 : 5
Локо
Ярославль
0:1 Емельянов – 02:32 (5x4)     0:2 Мешков (Лутцев, Чалый) – 25:33 (5x5)     0:3 Масленицин (Шлюков, Кузнецов) – 47:21 (5x5)     0:4 Емельянов (Пустовой, Котков) – 49:47 (5x5)     0:5 Емельянов – 54:56 (en)    

«Сезон получился очень конкурентным. Что мы увидели в этом плей-офф, не было ещё никогда. У нас было 68 матчей, из них 21 не закончился в основное время. Это рекорд, это здорово!

Получилась отличная финальная серия. Две лучшие команды Молодёжной хоккейной лиги встретились − и интриги в этих матчах было много. Поздравляю ярославцев. Сейчас идёт парад первой команды. Впервые в истории клубы Молодёжной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги из одной системы стали чемпионами в один год. И буквально с разницей в два-три дня!» — цитирует Гуськова пресс-служба МХЛ.

