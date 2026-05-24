«Что мы увидели в плей-офф, не было ещё никогда». Вице-президент КХЛ оценил победу «Локо»

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов оценил победу «Локо» в финальной серии Кубка Харламова с МХК «Спартак» (4-2).

«Сезон получился очень конкурентным. Что мы увидели в этом плей-офф, не было ещё никогда. У нас было 68 матчей, из них 21 не закончился в основное время. Это рекорд, это здорово!

Получилась отличная финальная серия. Две лучшие команды Молодёжной хоккейной лиги встретились − и интриги в этих матчах было много. Поздравляю ярославцев. Сейчас идёт парад первой команды. Впервые в истории клубы Молодёжной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги из одной системы стали чемпионами в один год. И буквально с разницей в два-три дня!» — цитирует Гуськова пресс-служба МХЛ.