«Очень рад за систему». Защитник «Юты» Симашев о победах «Локомотива» в плей-офф КХЛ и МХЛ

Защитник «Юты» Дмитрий Симашев высказался о победах «Локомотива» в Кубке Гагарина и Кубке Харламова. Хоккеист выступал за ярославский клуб с 2020 по 2025 год.

– Как оказались на финале Кубка Харламова?

– Увидел, что ребята играют. Мне предоставили билеты, пришёл поболеть. Живу недалеко. Понимал, что ребята выиграют, хотел посмотреть на это.

– 5:0 – неожиданный результат?

– Это было неожиданно. Знал, что ребята выиграют, но не думал, что настолько разгромный счёт будет.

– Гордость за Ярославль берёт?

– Конечно. Очень рад за систему. В очередной раз доказали, что это лучшая система в России. Рад за команду.

– Даниил Бут мог приехать на матч?

– Нет, он в Ярославле отдыхает.

– Не стояло выбора – посетить парад в Ярославле или быть здесь?

– Только вчера прилетел, отдыхал. Понимал, что приеду сюда, – сказал Симашев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.