Симашев: мне нравится Америка. Нравится не просто играть, но и жить, кайфую от быта

Защитник «Юты» Дмитрий Симашев заявил, что ему нравится выступать и жить в США. Хоккеист выступает за клуб НХЛ с 2025 года.
– Не скучаете по дому?
– Нет, в «Юте» хорошая команда, там есть русские ребята. У меня свои цели, очень сконцентрирован на них. Хочу достичь успеха за океаном.
– Удалось ли привыкнуть к жизни в Северной Америке?
– Довольно легко. Быстро адаптировался к местному менталитету, он мне импонирует. Мне нравится Америка. Нравится там не просто играть, но и жить. Кайфую от быта, менталитета. Поэтому адаптация далась легко, – сказал Симашев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.