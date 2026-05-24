Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Симашев: мне нравится Америка. Нравится не просто играть, но и жить, кайфую от быта

Симашев: мне нравится Америка. Нравится не просто играть, но и жить, кайфую от быта
Комментарии

Защитник «Юты» Дмитрий Симашев заявил, что ему нравится выступать и жить в США. Хоккеист выступает за клуб НХЛ с 2025 года.

– Не скучаете по дому?
– Нет, в «Юте» хорошая команда, там есть русские ребята. У меня свои цели, очень сконцентрирован на них. Хочу достичь успеха за океаном.

– Удалось ли привыкнуть к жизни в Северной Америке?
– Довольно легко. Быстро адаптировался к местному менталитету, он мне импонирует. Мне нравится Америка. Нравится там не просто играть, но и жить. Кайфую от быта, менталитета. Поэтому адаптация далась легко, – сказал Симашев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Очень рад за систему». Защитник «Юты» Симашев о победах «Локомотива» в плей-офф КХЛ и МХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android