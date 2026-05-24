Симашев: мне нравится Америка. Нравится не просто играть, но и жить, кайфую от быта

Защитник «Юты» Дмитрий Симашев заявил, что ему нравится выступать и жить в США. Хоккеист выступает за клуб НХЛ с 2025 года.

– Не скучаете по дому?

– Нет, в «Юте» хорошая команда, там есть русские ребята. У меня свои цели, очень сконцентрирован на них. Хочу достичь успеха за океаном.

– Удалось ли привыкнуть к жизни в Северной Америке?

– Довольно легко. Быстро адаптировался к местному менталитету, он мне импонирует. Мне нравится Америка. Нравится там не просто играть, но и жить. Кайфую от быта, менталитета. Поэтому адаптация далась легко, – сказал Симашев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.