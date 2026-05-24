«Ярославль всегда будет первым». ХК «Локомотив» показал, как проходит чемпионский парад

В эти минуты в Ярославле проходит чемпионский парад «Локомотива» по поводу завоевания Кубка Гагарина. Игроки команды едут по центральным улицам города на автобусе вместе с трофеем, а болельщики приветствуют своих любимцев.

В четверг, 21 мая, железнодорожники одержали победу над казанским «Ак Барсом» (3:2, 4-2) в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Таким образом, «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд.

Напомним, в прошлом сезоне ярославцы одержали победу над челябинским «Трактором» в финальной серии со счётом 4-1.