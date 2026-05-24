«Тяжело, но когда ещё такое будет?» Кузин — о победах в Кубке Гагарина и Кубке Харламова

«Тяжело, но когда ещё такое будет?» Кузин — о победах в Кубке Гагарина и Кубке Харламова
Нападающий «Локо» Артём Кузин высказался о победах ярославских клубов в Кубке Гагарина и Кубке Харламова.

– Вы установили уникальное достижение – в одном сезоне выиграли и Кубок Гагарина, и Кубок Харламова. Какие ощущения?
– Эмоции невероятные! Никогда такого не было, чтобы одна система выигрывала два кубка. А тут ещё так совпало, что я был и там, и там. Это невероятно! Очень рад, благодарен тренерским штабам в «Локомотиве» и «Локо» за доверие. Спасибо команде – мы чемпионы, а не я. Всё только за счёт команды.

– Откуда доставать эмоции?
– Не знаю, но надо! Да, тяжело, но когда ещё такое будет? Для меня это последний сезон в МХЛ. Поэтому надо доставать эмоции, помогать парням и выигрывать.

– 5:0 на гостевом льду – как это получилось?
– Да, счёт 5:0, но игра была тяжёлой. Моменты были у обеих команд – могли забить нам, но и мы могли забить ещё больше.

– Пропуск чемпионского парада компенсируется этой победой?
– Конечно. Кубок Харламова поднял, у меня такой возможности больше не будет. Хотелось бы, конечно, чтобы парад был чуть попозже, чтобы я успел на него – хотя бы часов в семь (смеётся).

– Какой кубок тяжелее – Гагарина или Харламова?
– Они одинаковые, но центр тяжести у Кубка Харламова ближе к низу, а у Кубка Гагарина посередине. У Кубка Харламова ещё чаша болтается, опасно его поднимать, – сказал Кузин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

