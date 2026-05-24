«Горд, что работал с таким профессионалом». Форвард «Локомотива» — о Хартли

Нападающий «Локомотива» Артём Кузин высказался о работе с главным тренером Бобом Хартли.

– Было ли личное наставление от Боба Хартли перед поездкой сюда?
– Нет, он просто поблагодарил меня за сезон. Рассказал, в чём нужно добавить. И сказал работать не переставая. Те условия, которые я в этом году получил, были хорошими, но нельзя переставать работать. Нужно продолжать прогрессировать.

– Как оцените работу с Хартли?
– Это огромный профессионал, у него великая карьера. Он выиграл очень много титулов. Постоянно подсказывал, везде помогал. Я не так много играл, но очень горд, что работал с таким профессионалом и со всеми ребятами. «Локомотив» — топ-клуб, двукратный обладатель Кубка Гагарина. Рад, что работал с такими парнями. Через тренировки получал опыт и постепенно получал игровое время, — сказал Кузин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Как изменится «Локомотив» после второго подряд чемпионства?
