Главный тренер «Локо» прокомментировал победу в финале Кубка Харламова

Главный тренер «Локо» Олег Таубер прокомментировал победу в финале Кубка Харламова с МХК «Спартак» (4-2).

Olimpbet МХЛ – плей-офф . Финал. 6-й матч
24 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
0 : 5
Локо
Ярославль
0:1 Емельянов – 02:32 (5x4)     0:2 Мешков (Лутцев, Чалый) – 25:33 (5x5)     0:3 Масленицин (Шлюков, Кузнецов) – 47:21 (5x5)     0:4 Емельянов (Пустовой, Котков) – 49:47 (5x5)     0:5 Емельянов – 54:56 (en)    

– Какие эмоции от первой победы в Кубке Харламова? Внешне выглядите очень спокойно.
– Внутри всё радуется (смеётся). Очень приятно, непередаваемые эмоции. Невозможно описать словами.

– Как можно объяснить 5:0 в решающем матче?
– Ребята молодцы, терпеливо сыграли в обороне, забили хорошие голы. Выполнили установку.

– Проигранный финал 2024 года сидел в голове?
– Это абсолютно новая история. Но с учётом опыта постарались внести коррективы, в том числе в плане подготовки.

– В чём основная разница между «Локо»-2024 и «Локо»-2026?
– И тут, и там хорошие ребята. Два года назад и«СКА-1946» не подарок был. Две хорошие команды. В прошлом году ребята были помоложе. Сложно сравнивать эти команды, – сказал Таубер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

