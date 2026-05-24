Главный тренер «Локо» прокомментировал победу в финале Кубка Харламова

Главный тренер «Локо» Олег Таубер прокомментировал победу в финале Кубка Харламова с МХК «Спартак» (4-2).
– Какие эмоции от первой победы в Кубке Харламова? Внешне выглядите очень спокойно.
– Внутри всё радуется (смеётся). Очень приятно, непередаваемые эмоции. Невозможно описать словами.
– Как можно объяснить 5:0 в решающем матче?
– Ребята молодцы, терпеливо сыграли в обороне, забили хорошие голы. Выполнили установку.
– Проигранный финал 2024 года сидел в голове?
– Это абсолютно новая история. Но с учётом опыта постарались внести коррективы, в том числе в плане подготовки.
– В чём основная разница между «Локо»-2024 и «Локо»-2026?
– И тут, и там хорошие ребята. Два года назад и«СКА-1946» не подарок был. Две хорошие команды. В прошлом году ребята были помоложе. Сложно сравнивать эти команды, – сказал Таубер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
