Главный тренер «Локо» ответил, была ли поддержка от «Локомотива» в финале Кубка Харламова

Главный тренер «Локо» Олег Таубер ответил, была ли поддержка от «Локомотива» в финале Кубка Харламова.

– В решающем матче к вам добавился Артём Кузин. Как ему помог чемпионский опыт в КХЛ? И как он помог «Локо»?

– Он и в течение сезона был у нас, просто воссоединился с нами сейчас. Нужно отдать должное всей команде, не хочу выделять кого-то одного.

– Была ли поддержка от основной команды перед матчем?

– Такого ничего не было, потому что и так всё складывалось достаточно неплохо. Не думаю, что нужны были какие-то экстраординарные меры.

– Испытываете гордость от двойного чемпионства Ярославля?

– Конечно, мы все этого хотели. Это показатель работы системы и стратегии клуба, – сказал Таубер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.