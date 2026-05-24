Симашев: НХЛ — другой уровень. Трудно понять это, не побывав там

Защитник «Юты» Дмитрий Симашев заявил, что уровень игры и организации в Национальной хоккейной лиге выше, чем в Континентальной хоккейной лиге. Хоккеист выступал за «Локомотив» с 2020 года, а с 2025-го играет в клубе Национальной хоккейной лиги.

– Во время плей-офф были в расположении «Юты»?

– Да, вместе с Даней Бутом были в основной команде.

– Как это воспринимается изнутри?

– Это другой уровень, честно. Да, КХЛ — вторая лучшая лига в мире, но НХЛ — это другой уровень. Это трудно понять, не побывав там. На словах очень трудно объяснить, — сказал Симашев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.