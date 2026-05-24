Симашев: два-три года — и «Юта» будет бороться за Кубок Стэнли. У нас большое будущее

Защитник «Юты» Дмитрий Симашев заявил, что у «Маммот» очень хорошее будущее, команда будет бороться за Кубок Стэнли через пару лет.

– Нет ощущения, что «Юта» могла добиться большего в серии с «Вегасом»?

– Да, но сейчас «Вегас» ведёт 2-0 у «Колорадо». Они могут побороться за Кубок Стэнли спокойно. Но у нас большое будущее, очень молодая команда, молодые ребята на подходе. Два-три года — и «Юта» будет бороться за Кубок Стэнли, — сказал Симашев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

«Юта» выступает в НХЛ с сезона-2024/2025. В текущем сезоне команда впервые вышла в плей-офф, где в первом раунде уступила «Вегас Голден Найтс» в шести матчах.