Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Юты» предположил, кто станет обладателем Кубка Стэнли

Защитник «Юты» предположил, кто станет обладателем Кубка Стэнли
Комментарии

Защитник «Юты» Дмитрий Симашев предположил, что «Каролина Харрикейнз» станет обладателем Кубка Стэнли в текущем сезоне.

– Кто выиграет Кубок Стэнли?
– Думаю, что в финал выйдут «Вегас» и «Каролина». И «Каролина» выиграет. Но «Колорадо» может отыграться. У «Вегаса» очень сильная команда, но почему-то кажется, что «Каролина» выиграет.

– С русскими ребятами из команд-полуфиналистов держите связь?
– Не особо. С Ваней Демидовым общаюсь, он мой очень хороший друг. Но стараюсь не отвлекать во время плей-офф, — сказал Симашев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

После двух полуфинальных матчей между «Монреалем» и «Каролиной» счёт 1-1. «Вегас» в другом полуфинале обыгрывает «Колорадо» со счётом 2-0 в серии.

Материалы по теме
Фаворит Кубка Стэнли начал полуфинал с 0-2 на своём льду. Что происходит с «Колорадо»?
Фаворит Кубка Стэнли начал полуфинал с 0-2 на своём льду. Что происходит с «Колорадо»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android