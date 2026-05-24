Сборная Латвии разгромила Великобританию на чемпионате мира по хоккею — 2026

Сегодня, 24 мая, состоялся матч группы A в рамках чемпионата мира — 2026, в котором встречались сборные Латвии и Великобритании. Разгромную победу со счётом 6:0 одержала латвийская сборная.

Заброшенными шайбами в составе сборной Латвии отметились Мартиньш Дзиеркалс, Денис Смирнов, Рудольф Балцерс, Эдуард Тралмакс, Харальд Эгле и Ренарс Крастенбергс.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 сборных, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие сборные из каждой группы. Команды, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A.